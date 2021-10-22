Уфа, 22 октября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. 129 человек скончались с января по сентябрь текущего года от отравлений спиртосодержащей продукцией в Башкирии. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону.

Goodfon.ru Алкоголь

По данным ведомства, показатель смертности от отравлений спиртосодержащей продукцией в Башкирии в текущем году составил 3,2 на 100 тысяч населения. За аналогичный период прошлого года от отравлений спиртосодержащей продукцией скончались 126 человек (показатель смертности тогда составил за январь-сентябрь — 3,1).

Отмечается, что в республике зарегистрировали 143 случаев отравлений наркотическими веществами (за январь-сентябрь 2020 года — 115 случаев). При этом показатель отравлений такими веществами составил 3,6 на 100 тысяч населения. В то время как с января по сентябрь 2020 года этот показатель в регионе составлял 2,8 на 100 тысяч населения.

Сообщается, что в республике за девять месяцев текущего года от отравлений наркотическими веществами умерли 96 человек (за январь-сентябрь 2020 года — 79 человек). Показатель смертности от отравлений наркотическими веществами в республике составил 2,4 на 100 тысяч населения (январь-сентябрь 2020 года — 2,0).