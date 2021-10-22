Калуга, 22 октября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В Калужской области мокровская средняя общеобразовательная школа Куйбышевского района была признана одним из победителей всероссийского конкурса на лучший стенд или уголок, посвященный охране окружающей среды. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологи.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Детский сад № 12 «Ромашка» Калуги занял в конкурсе третье место. Дипломы и призы победителям будут вручены в ближайшее время.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель направила благодарность в адрес губернатора Владислава Шапши за поддержку и развитие на территории Калужской области природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята — Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы». Цель проектов — вовлечение подрастающего поколения в посильное практическое решение экологических проблем.