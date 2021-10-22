Волгоград, 22 октября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В Волгоградской области 22 октября впервые выявлено 388 носителей коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки. Общее количество подтверждённых диагнозов COVID-19 превысило 100 тысяч. Выписаны после лечения ещё 305 пациентов, скончались от осложнений — 25, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 30 районах региона. С начала пандемии в Волгоградской области коронавирус подтверждён у 100 271 жителя. Завершили лечение выздоровлением 88 719 человек, скончались от осложнений 3 298 пациентов.

Медицинскую помощь в стационарах и амбулаторное лечение получают 8 254 человека.