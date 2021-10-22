Москва, 22 октября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В Москве из-за сильного ветра оказался повреждён один из зубцов стены Кремля. Инцидент сняли на видео очевидцы.

Кремль

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Как следует из записи, сильный порыв ветра сорвал строительные леса, находившиеся у стены. При падении они задели один из зубцов стены, выходящей на Красную площадь. Также на записи видно, что другой зубец, рядом со Спасской башней, вовсе отсутствует.

«Ты только посмотри, вот это ветер!» — не скрывает эмоций закадровый голос.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве из-за сильного ветра объявлен жёлтый уровень погодной опасности.