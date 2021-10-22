Красногорск, 22 октября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. С начала 2021 года для нужд учреждений здравоохранения Подмосковья было закуплено 212 дефибрилляторов. Об этом 22 октября сообщается на сайте правительства Московской области.

Медицинский дефибриллятор

«Дефибрилляторы применяются при проведении сердечно-легочной реанимации пациенту с остановкой сердца. Закупленное оборудование уже поступило в медицинские организации Подмосковья: Дмитровскую, Ногинскую, Электростальскую, Щелковскую и другие больницы», — сообщила зампред правительства — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

По её словам, в Подмосковье в 2021 году в общей сложности планируется закупить почти 300 дефибрилляторов. На приобретение медтехники направили свыше 124 млн рублей.