Москва, 22 октября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Центробанк России был вынужден резко повысить ключевую ставку. Об этом 22 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Cbr.ru Эльвира Набиуллина

«Мы приняли решение повысить ключевую ставку до 7,5% годовых. Это существенный шаг. Очевидно, что мы не в зоне тонкой настройки. И такой шаг обоснован не только динамикой текущей инфляции, но, прежде всего, высокими инфляционными ожиданиями и существенным пересмотром прогноза по сравнению с июлем», — заявила Набиуллина.