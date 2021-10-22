Варшава, 22 октября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Польская студия The Farm 51 раскрыла дату выхода первого дополнения к игре Chernobylite. Об этом 22 октября сообщает развлекательный портал Shazoo.

Пресс-служба Wargaming За игрой

Релиз дополнения Monster Hunt состоится 27 октября 2021 года. Оно добавит в игру трёх новых чудовищ.

Как отмечает Shazoo, всего разработчики планируют выпустить шесть дополнений. Следующий аддон должен выйти к Рождеству.