Москва, 22 октября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы страны рассказали читателям немало любопытных историй: про котика-наркокурьера, операцию на болгарском перце и многое другое. Читайте самое интересное в нашем обзоре.

Belregion.ru Ветеран Великой Отечественной войны, старшина медслужбы Мария Денисовна Колтакова

Центральный федеральный округ

В Москве произошла нелепая история с печальным концом. 42-летняя москвичка где-то вычитала, что для защиты от коронавируса можно заразиться им в легкой форме и без проблем переболеть. Раньше так делали с вирусом оспы. «Москвач» пишет, что женщина вместе с мужем и двумя дочерьми пошла к больным знакомым, которые якобы болели «легким штаммом» COVID-19. Заразились все. Женщина отказалась ехать в больницу и вскоре скончалась. Муж и одна дочь переболели в легкой форме, вторая дочь попала в реанимацию, но уже поправляется.

Экзотического наркокурьера едва не поймали в Ивановской области. На днях у стены исправительной колонии заметили кота, который пытался проникнуть внутрь. В ошейнике у него была марихуана. После снятия ошейника кот немедленно сбежал. «Страновед» напоминает, что похожий случай произошел несколько лет назад в Тульской области, но тогда кот сбежал перед заседанием суда. Сотрудники ФСИН разыскивать ивановского кота не собираются и говорят, что кот — «животное вольное».

А вот в Калуге через соцсети разыскивают беглую лошадь. Известно, что она серая, «в гречку». По словам «Калужского мечтателя», знатоки советуют искать пропажу в районе городской помойки, она — «стандартное городское пастбище для коней».

В Белгородской области провели интересную олимпиаду. Возле Нового Оскола запустили более сотни небольших ракет. «Белгородчина» узнала, что это было соревнование юных ракетомоделистов. Кроме запуска ракет — с парашютом, лентами, простых — школьники сдавали тесты по истории ракетостроения, ракетно-космической технике и ракетному моделированию.

Северо-Западный федеральный округ

В стране возвращаются QR-коды на посещение общественных мест. «Ночной губернатор» полагает, что введение кодов — отличный шанс для малого бизнеса: «Людям надо предложить футболки, кулоны, брошки, значки и прочие брелоки с QR-кодами. Это будет стильно, модно, молодежно, а главное — удобно и выгодно для всех».

В центральной больнице Калининграда прооперировали болгарский перец. «Калининград №1» сообщает, что перцу удалили семечки. Это потребовалось, чтобы показать, какие тонкие операции можно выполнять на новом оборудовании.

Приволжский федеральный округ

Удивительное по наглости мошенничество случилось в Татарстане. В Казани неизвестный позвонил 84-летней пенсионерке и, представившись адвокатом, заявил, что ее внучке грозит уголовное дело… за переход дороги на красный свет. За решение вопроса он потребовал миллион рублей. ВТП пишет, что половину сумму — 500 тысяч рублей — старушка отдала мошеннику.

В Приволжье провели необычный конкурс — на лучшие открытки. Самыми интересными признали открытки Пермского края. Они стали лучшими на окружном этапе всероссийского конкурса «Туристический сувенир». «Пермский глобус» передает, что получившие приз открытки можно бесплатно взять на стойках в местном аэропорту.

«Урал56.ру» передает дикую историю о нравах Оренбуржья. 15-летний подросток купил у пожилой соседки самогон и угостил двух подруг — семнадцати и семи лет. Семилетняя девочка отравилась. Причем оказалось, что она была внучкой той самой соседки, которая продала самогон. К административной ответственности привлечены все участники произошедшего и их родители.

Южный федеральный округ

Прекрасная новость пришла из Новороссийска. Строители линии электропередач не решились срубить огромный можжевельник возрастом более шестисот лет. Трасса будущей ЛЭП аккуратно обошла его, сделав зигзаг. «Теперь работяги называют это дерево «наша Эйва», связывая историю можжевельника с историей священного дерева душ в знаменитом фантастическом фильме Джеймса Кэмерона «Аватар», — пишут «Супер Новости Новороссийска».

Волгоградским медикам решили платить за каждого вакцинированного от ковида. Сумма вознаграждения — двести рублей. «После такого сообщения другими смыслами наполняется классика: «Рука бойца колоть устала…», — шутит «Сталингумрак».

Северо-Кавказский федеральный округ

В Северной Осетии знаменитая «Железная бабушка», ветеран Великой Отечественной войны Мария Колтакова поднялась в небо на реактивном самолете, на высоту три километра. «Кавказ сегодня» напоминает, что это далеко не первое достижение 99-летней старушки. Год назад она приняла участие в турнире по стрельбе из пневматического пистолета, два года назад стала самым возрастным участником спортивных соревнований по джип-триалу.

Неожиданные результаты получил искусственный интеллект, проанализировав жизнь в разных российских регионах. Оказалось, по качеству жизни республики Северного Кавказа с лихвой обогнали Москву, Подмосковье и другие «хлебные регионы». «Патриот КБР» пишет, что нейросеть анализировала, как свою жизнь оценивают сами граждане. Материалом исследования стали цифровые следы, которые люди оставляют в соцсетях по разным вопросам.

Уральский федеральный округ

Тюменский санаторий надолго запомнит ямальского пенсионера, который со скуки угнал с территории «ГАЗель» и устроил пять ДТП на улицах города. Автомобиль не был закрыт, ключ находился в замке зажигания. В первую машину старичок врезался еще на парковке санатория, во вторую — в районе Червишевского тракта, три аварии произошли в центре города. Полицейским пришлось бегать за пенсионером по проезжей части, чтобы поймать его. «Вот уж не думали, что в санатории настолько скучно», — удивляется «Округ белых ночей».

Сибирский федеральный округ

В Красноярске ищут выслушивателя мата. «Что надо делать: слушать нецензурную речь и подыгрывать в беседе, чтобы человек смог выговориться и улучшить настроение», — пишут «Gornovosti». Кандидат должен иметь психологическое образование, аналитический склад ума и стрессоустойчивость. Зарплату предлагают неплохую — 40 тысяч рублей в месяц.

На омском мусоросортировочном заводе среди стандартного хлама заметили пулеметную ленту. Патроны в ней были боевые, передает «Типичный Омск». Завод остановили, всех эвакуировали, полиция разбирается в инциденте.

Дальневосточный федеральный округ

«Право руля!» рассказало про очередное «ограбление века». В Уссурийске двое мужчин, угрожая пистолетом, отобрали в поле у 63-летнего фермера восемь мешков картофеля. Нападавших нашли по горячим следам. Они уже признались в разбойном нападении. Картофель съесть не успели, его вернули владельцу. Преступникам грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Администрация Камчатского края сочинила советы, как гражданам вести себя при встрече с бродячими собаками. «Советы неплохие», — пишет «Мачо с Авачи». Только один пункт вызывает вопросы: рекомендация не ходить через территорию собак. «Невольно возникает вопрос, а почему у собак вообще может быть какая-то «своя» территория в городе?!» — спрашивает автор канала.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 29 октября.