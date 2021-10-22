Токио, 22 октября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Разработчица Лилит Вальтер опубликовала запись первых 10 минут своего «демейка» игры Bloodborne. Ролик был опубликован 22 октября на личном YouTube-канале энтузиастки.

Скриншот с YouTube Bloodborne

В ролике показано, как главный герой попадает в город Ярнам и начинает охоту на чудовищ. Зрители восприняли необычную разработку с восторгом — у видео уже больше 1,4 тыс. лайков и множество положительных комментариев.

Добавим, что «демейки» разрабатывают для того, что стилизовать современные игры под уже устаревшее программное обеспечение. В случае с Bloodborne, демейк сделан в виде игры для консоли PlayStation 1.