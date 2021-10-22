Рига, 22 октября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Динамо» (Рига) и главный тренер команды, россиянин Сергей Зубов расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом говорится в пресс-сообщении хоккейной команды, выступающей в Континентальной Хоккейной лиге (КХЛ).

Fanny Schertzer Хоккей

Отмечается, что специалист покинул команду по семейным обстоятельствам. «Динамо» уважает решение тренера. В первую очередь у каждого есть семья», — говорится в сообщении.

Спортивный обозреватель латвийского телеканала LTV7 Владимир Ивановсообщил, что решение тренер Зубов принял буквально за считанные часы — после звонка его жены Ирины, постоянно проживающей в США.

«Если решил, то решил. Теперь важно совсем другое — как не испортить наработанное с начала сезона, как не потерять темп и кураж, во что «Динамо» дальше будет играть в чемпионате КХЛ, кто заменит Зубова, как к его сменщику отнесутся хоккеисты и так далее», — перечислил прблемы клуба журналист, комментируя внезапное решение главного тренера.

Иванов напомнил, что при Зубове клуб впервые за долгие годы начал показывать приличные результаты. Так, в девяти матчах чемпионата КХЛ из последних 11-ти рижане исправно набирали очки, здорово смотрелись в большинстве, с результативностью дела пошли в гору.

Как следствие — 20 очков после 20 матчей (восемь побед и 12 поражений) и место в плей-офф.

«У рижан восьмая позиция в Западной конференции была на тот момент, когда Зубов собрал чемоданы и испарился. И вот теперь дальше — без него. Как так, Сергей?», — задается вопросом латвийский спортивный журналист.