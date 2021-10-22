Бали, Индонезия, 22 октября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. На острове Бали в Индонезии ужесточили правила въезда для путешественников, сообщает CNN Indonesia.

Pixabay.com Бали

Приезжие на остров Бали должны предъявить ПЦР-тест или предоставить сертификат о получении хотя бы первой дозы инъекции вакцины против коронавируса.

Требование о включении отрицательного результата на COVID-19 на основе ПЦР-теста также распространяется на детей-пассажиров в возрасте до 12 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии Мааруф Амин заявил, что бедность не может быть устранена только путем предоставления социальной помощи.