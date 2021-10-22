Курган, 22 октября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В Курганской области жители получат денежное вознаграждение за подтверждённую информацию о суррогатном алкоголе. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Без алкоголя

В рамках акции «Стоп — нелегальный алкоголь» за раскрытие точки сбыта предусмотрено вознаграждение в одну тысячу рублей, за данные о цехе, где производят суррогат, — 20 тыс.рублей. Сообщить информацию можно по бесплатному телефону горячей линии: 8−800−2010−895.

Напомним, в В Кургане по факту отравления суррогатным алкоголем шести граждан, трое из которых скончались, возбуждено уголовное дело, арестован подозреваемый в торговле смертельным алкоголем.