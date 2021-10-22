Берлин, 22 октября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Заявление президента России Владимира Путина о том, что разрешение прокачки газа по «Северному потоку — 2» позволит оперативно нарастить поставки газа в Европу, в Берлине не комментируют. Об этом представитель министерства энергетики ФРГ Беате Барон заявила 22 октября на брифинге.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Газопровод «Северный поток — 2»

«По общему принципу я не комментирую заявления российского президента», — сказала Барон.

По её словам, для Германии есть разные пути поставок газа, в том числе через Ямал или Украину. Объёмы газа, которые поступают этими маршрутами, доступны на рынке.

Что касается газопровода «Северный поток — 2», идёт процесс его сертификации. Сертификация — правовое основание для начала поставок.

Барон не дала точный ответ на вопрос о заполненности трубопроводов, по которым газ идёт в ФРГ. Они заполнены, отметила она, но именно игрокам на рынке известно, насколько.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что увеличить поставки газа в Европу можно «хоть послезавтра», но для этого германский регулятор должен сертифицировать оператора СП-2.

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