Минск, 22 октября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства принять меры для сдерживания роста цен, сообщает 22 октября БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Мы подходим к зимнему периоду, и, помимо противоэпидемических вопросов, стоит задача сдерживания роста цен, чтобы они не превышали приемлемый для населения уровень», — сказал Лукашенко на совещании с правительством.

По его словам, людям «всё равно, какие будут цены в магазине, были бы деньги в кармане, чтобы по этим ценам приобрести товар».

«И вот эти пропорцию и баланс надо поддерживать во что бы то ни стало, — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко на совещании с правительством заявил, что Белоруссии необходимо наращивать долю электромобилей и инфраструктуры для их зарядки.

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