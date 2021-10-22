Лукашенко потребовал сдержать рост цен для жителей Белоруссии
Минск, 22 октября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства принять меры для сдерживания роста цен, сообщает 22 октября БелТА.
Иван Шилов ИА REGNUM
Лукашенко
«Мы подходим к зимнему периоду, и, помимо противоэпидемических вопросов, стоит задача сдерживания роста цен, чтобы они не превышали приемлемый для населения уровень», — сказал Лукашенко на совещании с правительством.
По его словам, людям «всё равно, какие будут цены в магазине, были бы деньги в кармане, чтобы по этим ценам приобрести товар».
«И вот эти пропорцию и баланс надо поддерживать во что бы то ни стало, — подчеркнул он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко на совещании с правительством заявил, что Белоруссии необходимо наращивать долю электромобилей и инфраструктуры для их зарядки.
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