Звёздный городок, Московская область, 22 октября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко завершили реабилитацию после полёта в космос. Об этом сообщили 22 октября в пресс-службе Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК).

Цитата из видео «Трансляция запуска пилотируемого корабля «Ю. А. Гагарин» (Союз МС-18)» пользователя Роскосмос ТВ. youtube.com Запуск пилотируемого корабля «Ю. А. Гагарин» (Союз МС-18)

«Реабилитация завершена», — сообщили в ЦПК ТАСС.

Пересильд, Шипенко и космонавт Олег Новицкий вернулись на Землю 17 октября, их спускаемый аппарат приземлился в Казахстане. Актриса и режиссёр провели на орбите 12 суток, а Новицкий находился на МКС с 9 апреля.

Сразу после посадки Пересильд рассказала о головокружении и тяжести в теле, непривычном после невесомости.

Как сообщало ИА REGNUM, Пересильд и Шипенко снимали на Международной комической станции художественный фильм. Это будет драма «Вызов» о женщине-враче, которой предстоит спасти космонавта.

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