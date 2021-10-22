Сосновый Бор, Ленинградская область, 22 октября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. На территории атомграда Сосновый Бор в Ленинградской области, где расположена Ленинградская АЭС, вводится режим повышенной готовности из-за шторма. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе администрации города.

Vk.com/meriasosnovybor Финский залив в шторм (цитата группы «ВК» Администрации города Сосновый Бор)

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В Сосновом Бору вводится режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями, усилением ветра и подъемом уровня воды в Финском заливе до опасных значений.

«Выход на береговую линию Финского залива и мост на городской пляж, а также нахождение в лесополосе может представлять опасность», — предупреждает администрация.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленобласти из-за непогоды закрыты для посещения парки. Также из-за подъема воды в Выборгском заливе затопило дорогу к Выборгу и часть парка «Монрепо».

Видео: пресс-служба администрации Сосновый Бор.