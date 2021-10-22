Йошкар-Ола, 22 октября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались четыре человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Накануне в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 667 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 октября в регионе выявили 112 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 108 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 21 391 случая. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 744 человека.

Читайте также: В Марий Эл выявили 112 новых случаев заражения коронавирусом