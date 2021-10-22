Сеул, , 14:53 — REGNUM 21 октября в Южной Корее вступил в силу закон о борьбе с преследованиями. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства юстиций.

Южная Корея Kenny J Lee

Согласно новому закону, к актам преследования относятся лишение жертвы свободы против её воли, слежка за жертвой в жилище, на рабочем месте, в учебном заведении или вблизи вышеперечисленных объектов, отправка нежелательных сообщений, изображений или видео по обычной и электронной почте, в виде СМС-сообщений или через социальные сети, а также запугивание разными способами.

К актам преследования также относятся аналогичные действия, направленные против членов семьи, друзей или людей, живущих вместе с жертвой.

За нарушение закона предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет или штраф до 30 млн вон (~$25,5 тыс.). Если в процессе преследования были использованы оружие или другие опасные предметы, наказание может быть увеличено до пяти лет лишения свободы, а штраф — до 50 млн вон (~$42,5 тыс.).

Отметим, что ранее вышеперечисленные действия считались правонарушением, за которые налагался штраф до 100 тыс. вон (~$85).