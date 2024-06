Барселона, Испания, 22 октября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Состоялся релиз приключенческой игры My New Friend Peppa Pig, созданной по мотивам популярного мультсериала «Свинка Пеппа». Релизный трейлер проекта доступен на YouTube-канале издательства Bandai Namco с 22 октября.

Скриншот с YouTube My New Friend Peppa Pig

В My New Friend Peppa Pig геймеры смогут создать своего уникального персонажа и поучаствовать в совместных приключениях с героями сериала. Игра доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

Добавим, что «Свинка Пеппа» — это мультсериал о жизни семьи антропоморфных свиней. Шоу было показано более чем в 180 странах.