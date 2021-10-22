Москва, 22 октября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. На выплату пособий по временной нетрудоспособности правительство РФ направит более 47 млрд рублей, сообщил 22 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Осенью мы всегда сталкиваемся с ростом сезонных заболеваний, остаются высокими риски из-за распространения коронавирусной инфекции. Сегодня направим свыше 47 млрд рублей на выплату пособий по временной нетрудоспособности», — сказал он.

По словам Мишустина, важно, чтобы в условиях высокой заболеваемости люди могли быстро и без проволочек оформить больничные листы и получить положенные выплаты.

Глава правительства поручил Минфину РФ обеспечить оперативное выполнение поручения.