Хельсинки, 22 октября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. В настоящее время в Финляндии в результате шторма, при котором скорость ветра превысила 33 м/с, без электричества остаются тысячи домов. Об этом 22 октября сообщает финская телерадиовещательная компания Yle.

cjohnson7 from Rochester, Minnesota Ветер

Следите за развитием событий в трансляции: «Трясёт и заливает: природные бедствия в России и мире – трансляция»

Уточняется, что из-за непогоды в стране более чем в 5100 домохозяйств было отключено электричество.

Также указывается, что, согласно данным метеорологов, наиболее сильные порывы ветра со скоростью 33,3 м/с были отмечены в районе города Котка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Гатчинский парк и парк «Сильвия» в Ленинградской области закрыты для посещения из-за сильного шторма, разыгравшегося в Петербургском регионе.