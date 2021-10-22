Москва, 22 октября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Два дальних бомбардировщика Ту-95МС совершили плановый полёт над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей. Об этом говорится в сообщении Миноброны России.

Mil.ru Дальний бомбардировщик Ту-95МС

В ведомстве уточнили, что полёт продолжался более девяти часов. Сопровождали стратегические ракетоносцы экипажи самолетов Су-35с объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами в Арктике и Северной Атлантике, а также над Чёрным и Балтийским морями. При этом они строго следуют международным правилам использования воздушного пространства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе учений экипаж бомбардировщика Ту-95МС отработал прорыв зоны ПВО условного противника и тактическое уничтожение наземных сил противоракетной обороны.

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