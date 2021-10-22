Уфа, 22 октября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Приговор сотруднице банка, которую обвинили в хищении более 70 млн рублей, вынесен в Башкирии. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенничество

В суде было установлено, что 41-летняя обвиняемая с декабря 2016 года по июль 2019 года работала в банке на должности кассира и вступила в сговор со своими коллегами для хищения денег.

«Сообщники, имея доступ к рабочему компьютеру, формировали расходные кассовые ордера на выдачу денежных средств без согласия вкладчиков банка и проводили операции по кассе. Впоследствии деньги в общей сумме свыше 45 млн рублей поделили между собой. Также соучастники похитили деньги из кассы кредитного учреждения на общую сумму 15,8 млн рублей, составив документы о снятии средств со счетов клиентов без их ведома», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что помимо этого, фигуранты уголовного дела без согласия вкладчиков оформили на 23 граждан договоры и полисы страхования жизни, фиктивно оприходовали деньги в кассу без фактического внесения оплаты на общую сумму более 1,3 млн рублей.

«Фигуранты уголовного дела, обслуживая клиентов при открытии и пополнении вкладов, фактически денежные средства на лицевые счета не вносили, распорядившись по своему усмотрению, причинив ущерб свыше 8,7 млн рублей», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам присвоения и растраты, а также по признакам мошенничества.

Отмечается, что обвиняемая свою вину признала и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

«Материалы в отношении её подельников выделены в отдельное производство», — говорится в сообщении пресс-службы.

В результате Калининский районный суд г. Уфы приговорил подсудимую к четырем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденную взяли под стражу в зале суда.