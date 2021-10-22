Москва, 22 октября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над представительницей Белоруссии Ариной Соболенко в четвертьфинале турнира «ВТБ Кубок Кремля». Об этом 22 октября сообщает ИА REGNUM.

si.robi Екатерина Александрова

Встреча продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Александрова два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, две ошибки подаче и 1 из 4 брейков.

В полуфинале турнира Александрова сыграет с победительницей матча Мария Саккари (Греция) — Симона Халеп (Румыния).

Напомним, Соболенко является второй ракеткой мира. На Кубке Кремля она была посеяна под первым номером.

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