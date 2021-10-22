Берлин, , 14:45 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Афины 28 и 29 октября. Об этом сообщила заместитель спикера федерального правительства Ульрике Деммер на брифинге 22 октября.

Ангела Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Афины 28 и 29 октября является, по словам Деммер, важным признаком тесного и доверительного сотрудничества между двумя странами, в том числе в европейском контексте. Она добавила, что у Берлина и Афин есть много вопросов, представляющих общий интерес, включая решение проблем климата, здравоохранения и миграции. Германия и Греция тесно сотрудничают по данным темам, сказала она.

По ее словам, Меркель поужинает с премьер-министромГреции Кирьякосом Мицотакисом в четверг, 28 октября, и на следующий день также встретится с Мицотакисом в особняке Максимоса. После этого в 12:30 запланирована совместная пресс-конференция.

По словам Деммер, в ходе встречи с премьер-министром Греции будут обсуждаться двусторонние отношения, вопросы европейской и международной политики, а также экономическое сотрудничество.

Канцлер в пятницу также будет принята президентом Греческой Республики Катериной Сакелларопулу и встретится с представителями гражданского общества.