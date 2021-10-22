Красногорск, 22 октября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Подмосковье не планируют вводить дистанционное обучение в школах после 7 ноября 2021 года. Об этом 22 октября сообщается на сайте правительства Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«Мы не планируем. Но все зависит от эпидобстановки», — сказала заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина.

Отмечается, что в подмосковных школах оценки учащимся за триместр выставят до 19 ноября. При этом каникулы перенесли на период с 28 октября по 7 ноября.