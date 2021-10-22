Москва, , 14:40 — REGNUM Североатлантический альянс действует в духе новых военных реалий, близким к тем, что были во время холодной войны, и продолжает развёртывать вооружение у границ с Россией. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Процесс (развёртывания вооружением странами НАТО — Прим. ИА REGNUM) идёт. Нам известно, что происходит», — подчеркнул дипломат.

Он также добавил, что НАТО уже превратило Балтийское море в арену военного соперничества, а теперь пытается превратить в арену конфронтации Чёрное море. По его словам, такие планы создают опасный путь развития ситуации.

«Сейчас они взялись за черноморский регион, мы наблюдаем активность на территории Болгарии и Румынии, — отметил Грушко. — Ведут дело к тому, чтобы Чёрное море превратить в арену военной конфронтации. Это чрезвычайно опасный путь, чреватый рисками военных инцидентов и эскалации».

Ранее по теме: Позитивных моментов в отношениях России с НАТО не осталось — МИД РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что в настоящее время в отношения России с Североатлантическим альянсом практически не осталось каких-либо позитивных моментов. Он уточнил, что, по его мнению, диалог России с НАТО будет выстроен, и Москва будет поддерживать нормальные контакты со всеми властями стран альянса.