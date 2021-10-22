Москва, 22 октября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Для компенсации платежей по ипотечным кредитам для многодетных семей правительство РФ направит дополнительно 14,5 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Он напомнил, что правительство помогает погашать платежи по ипотеке семьям, которые воспитывают трёх и более детей, при условии рождения младшего ребёнка после 1 января 2019 года.

«Каждая такая семья сможет получить 450 тысяч рублей. Сегодня дополнительно направим 14,5 млрд рублей для компенсации им платежей по жилищным кредитам», — сказал Мишустин.

Глава правительства уточнил, что таким образом поддержку получат 32 тыс. родителей.