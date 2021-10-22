Крит, Греция, 22 октября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,3 по шкале Рихтера было зафиксировано в пятницу, 22 октября, в 5 км к западу-юго-западу от города Аркалохори на греческом острове Крит. Об этом сообщает AMNA.

Землетрясение

Институт геодинамики Афинской национальной обсерватории сообщил, что эпицентр землетрясения находился в 344 км к юго-юго-востоку от Афин.

В конце сентября Аркалохори значительно пострадал от землетрясения магнитудой 5,8 по шкале Рихтера. Происшествие повредило здания и инфраструктуру, один человек погиб.