Галич, Костромская область, 22 октября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Бывшего главу города Галич в Костромской области осудили за получение взятки в крупном размере. Об этом сообщает Галичский районный суд.

Pixabay.com Суд

Как установило следствие, в 2016—2017 годах СергейСиницкий получил 820 тысяч рублей за покровительство коммерческой организации ООО «ТЭК», которая снабжала Галич горячей водой и оказывала услуги отопления.

Коммунальщики платили за продление договора аренды муниципального имущества, своевременное перечисление субсидий из муниципального бюджета и продолжение сотрудничества в рамках концессионного соглашения.

Судебное разбирательство продолжалось почти год, заседания откладывались 12 раз, в том числе, по причине болезни адвокатов и самого подсудимого.

Приговором суда экс-чиновнику назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме этого, Синицкий заплатит штраф в размере 2,5 млн рублей. При вынесении приговора суд учёл наличие у подсудимого несовершеннолетнего ребёнка.