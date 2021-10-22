Москва, 22 октября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. По итогам третьего квартала текущего года продажи подержанных машин премиум класса в России выросли на 16,1% по сравнению со вторым кварталом. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто».

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При этом отмечается, что в целом продажи на вторичном авторынке России увеличились только на 7,1%.

Реализация автомобилей премиальных марок, которые не старше трёх лет, увеличилась по итогам июля — сентября 2021 года на 11,7% в годовом сравнении, а по сравнению с апрелем — июнем — на 16,1%.

Эксперты также отмечают подорожание премиальных машин с пробегом в России за последние три месяца увеличилась на 30,7%. Средняя стоимость таких автомобилей составила 3 750 000 рублей.

«Тренд на покупку премиум-автомобилей в качестве инвестиции наметился еще в 2020 году на фоне сразу нескольких факторов: пандемии, колебаний курсов валют и инфляции», — говорится в исследовании.

Напомним, с начала 2021 года стоимость подержанных машин в возрасте пяти лет на авторынке России выросла на 9 — 11%.

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