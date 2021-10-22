Джакарта, , 14:35 — REGNUM Вице-президент Индонезии Мааруф Амин заявил, что бедность не может быть устранена только путем предоставления социальной помощи, сообщает Kompas.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не сможем искоренить бедность только путем предоставления социальной помощи, но она должна сопровождаться усилиями по расширению возможностей народной экономики», — заявил вице-президент страны.

Во время рабочих визитов в различные регионы Индонезии, такие как Западная Ява, Центральная Ява, Восточная Ява, Малуку, Папуа, Западное Папуа и Восточная Нуса-Тенггара, вице-президент координировал борьбу с крайней бедностью.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 760 случаев заражения коронавирусом.

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