Джакарта, 22 октября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Вице-президент Индонезии Мааруф Амин заявил, что бедность не может быть устранена только путем предоставления социальной помощи, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

«Мы не сможем искоренить бедность только путем предоставления социальной помощи, но она должна сопровождаться усилиями по расширению возможностей народной экономики», — заявил вице-президент страны.

Во время рабочих визитов в различные регионы Индонезии, такие как Западная Ява, Центральная Ява, Восточная Ява, Малуку, Папуа, Западное Папуа и Восточная Нуса-Тенггара, вице-президент координировал борьбу с крайней бедностью.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 760 случаев заражения коронавирусом.