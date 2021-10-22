В Волгограде начали работы по ликвидации «белого моря»
Волгоград, 22 октября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Пробы почвы, воды и воздуха начали брать специалисты со шламонакопителя «белое море» в Кировском районе Волгограда, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе администрации региона.
По результатам открытого конкурса разработкой проектной документации по ликвидации шламоникопителя стало ООО «ГеоТехПроект». Предприятие приступило к инженерным изысканиям — на «белом море» и на прилегающей на расстоянии одного километра к нему территории отбирают пробы из скважин. В аккредитованные лаборатории для исследования поступили 194 образца почвы, воды и воздуха.
К середине декабря 2021 года по итогам инженерных изысканий определят количество участков со схожим составом отходов и разработают 3D-модель объекта с границами, координатами и описаниями природных и техногенных условий.
Ликвидацию химически опасного объекта на территории бывшего завода «Химпром» реализуют в один этап в течение 2023−2024 годов в рамках регионального и одноимённого федерального проектов «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».