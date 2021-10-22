Афины , 22 октября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Греция находится на пути к сильному, динамичному восстановлению. Страна решает все многочисленные проблемы, с которыми она сталкивается — в области здравоохранения, климата, экономики, энергетики и геополитики — с помощью планирования, методичности, понимания и решимости. Об этом заявил министр финансов Греции Христос Стайкурас на Четвертом Афинском инвестиционном форуме «Греция 2.0 — Инвестиционная приливная волна для греческой экономики» 21 октября.

Греция

Во вступительной речи в сегменте «План Греция 2.0 — влияние на греческую экономику» Стаикурас подчеркнул, что правительство было вынуждено пересмотреть приоритеты своей экономической политики, поддерживая общество и реальную экономику «щедрыми и эффективными» мерами на сумму 42,7 миллиарда евро в период 2020—2022 годов, чтобы помочь смягчить экономику от воздействия пандемии коронавируса и реализовать меры для роста. Вместе с тем он отметил, что правительство не упускает из виду необходимость разумной бюджетной политики наряду с проведением структурных реформ, приватизацией и инвестициями.

Греческий министр представил цели экономической политики правительства на ближайшие два года. Это достижение высоких и устойчивых темпов роста, улучшение структуры ВВП при значительном увеличении инвестиций и экспорта, выход из режима усиленного надзора в 2022 году, сокращение неработающих кредитов до однозначной цифры в 2022 году, достижение реалистичного первичного профицита с 2023 года и получение инвестиционного уровня в 2023 году.