Киев, 22 октября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия», призвав Германию отреагировать на это. Об этом он заявил на брифинге с вице-премьером Молдавии Николаем Попеску.

Kmu.gov.ua Дмитрий Кулеба

«Россия использует газ как оружие, прибегает к шантажу. Мы это видим уже. Мы ожидаем от Германии реакции на этот шантаж», — заявил Кулеба.

При этом он не уточнил, о чем именно идет речь. Глава МИД Украины сослался на совместное заявление США и Германии по газопроводу, в котором декларировалась готовность Берлина «принять меры» в случае попыток Москвы «использовать энергетику в качестве геополитического оружия».

Как сообщало ИА REGNUM, о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2» Газпром объявил 10 сентября. 4 октября началось заполнение газом первой нитки трубопровода. 18 октября оператор СП-2, компания Nord Stream 2 AG, сообщил о заполнении первой нитки техническим газом в объёме приблизительно 177 млн куб. м, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе.

Читайте также: В бундестаге призвали начать эксплуатацию «Северного потока — 2»