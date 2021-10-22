Москва, 22 октября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. В России условия программы льготной ипотеки расширяются на частные дома, заявил 22 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«По поручению президента правительство расширяет льготную ипотеку. Теперь эти средства можно направить на покупку частных домов», — сказал он.

По словам Мишустина, запуск программы в 2020 году вызвал большой интерес, поскольку приобрести недвижимость можно по ставке не выше 7%. Он напомнил, что льготная ипотека была продлена до 1 июля 2022 года.

«Такие условия теперь будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства. Ими сможет воспользоваться немало людей, которые хотят жить в собственном доме», — сказал глава правительства.