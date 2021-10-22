Тбилиси, , 14:29 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили «живёт в иллюзиях». Такое заявление сделал 22 октября перед журналистами премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Ираклий Гарибашвили © ЕРА:JULIEN WARNAND

Он прокомментировал обнародованный ролик, который экс-президент записал, когда сообщники везли его в Грузию. Там Саакашвили заявил, что его похитили представители неких спецслужб.

«Эту позорную ситуацию увидело все население. Кроме того, гляньте, как явно видно, что он в нетрезвом состоянии, говорит, несет какой-то бред о каком-то похищении спецслужбами», — сказал Гарибашвили.

Он отметил, что Саакашвили управлял Грузией в течение девяти лет, что является «позором» для страны. Премьер-министр также призвал всех, кто не хочет победы партии Саакашвили «Единое национальное движение», прийти 30 октября на второй тур выборов.

Напомним, первый тур выборов в Грузии прошёл 2 октября. Во время первого тура правящая партия «Грузинская мечта» получила больше всего мест в горсобраниях, но почти везде не набрала более половины мест. На втором туре будут избирать мэров в 20 городах и муниципалитетах.

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