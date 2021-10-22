Вашингтон, 22 октября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Разработчики из Xbox озвучили рост Стива — главного героя популярной видеоигры Minecraft. Об этом 22 октября сообщает портал «Игромания».

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https://twitter.com/Xbox/status/1451277229464379392

Рост Стива составляет около 187 сантиметров. При этом, как отмечают разработчики, средний рост мужчины в США — 175 сантиметров.

Добавим, что Minecraft — это игра-песочница, в которой геймерам нужно выживать на острове. Основная часть игрового процесса проекта посвящена строительству различных объектов из кубических блоков.