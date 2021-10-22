Москва, 22 октября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Цель ЦБ — сделать так, чтобы ключевая ставка оказалась выше текущего показателя инфляции, и он это сделал. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 22 октября заявил руководитель регионального отделения Партии Роста в Липецкой области, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Вадим Ковригин, комментируя повышение Банком России ключевой ставки до 7,5% годовых.

Pixabay.com Повышение процентной ставки

«Уменьшит это инфляцию? Да, немного. Но последствия такого заметного повышения ключевой ставки могут оказаться плачевными, — уверен эксперт. — В настоящее время рост инфляционных показателей является общемировой тенденцией ‑ и вызван он повышением деловой активности после запретов 2021 года, эффектом отложенного спроса. Так говорят многие эксперты. Я бы сюда добавил ещё и общее состояние производства — коронавирусные запреты больно ударили по производителю. И сейчас у нас больше не инфляция спроса, а инфляция предложения. А с ней повышением ключевой ставки бороться неэффективно!«

По его словам, ужесточение денежно-кредитной политики позволяет охладить деловую активность, уменьшить совокупный спрос, но при этом ведёт к ухудшению условий для развития производства. «А это ещё больше сокращает совокупный объём предложения. Политика такого заметного повышения ключевой ставки в условиях инфляции предложения не является разумной и кроме как к снижению и даже подавлению экономического роста не ведёт», — добавил Ковригин.