Сеул, , 14:23 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём встретился 22 октября с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, находящимся с визитом в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источников, представители двух стран обсудили пути расширения двустороннего сотрудничества в ряде областей, включая строительство и инфраструктуру, а также культурных и кадровых обменов.

Ким Бу Гём также обратился с просьбой к правительству Турции оказать поддержку южнокорейским компаниям, вышедшим на турецкий рынок, а также усилиям Сеула в вопросе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.

В завершение встречи стороны подписали соглашение об избежании двойного налогообложения, а также соглашение о научно-техническом сотрудничестве.