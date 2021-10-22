Сан-Матео, США, 22 октября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Компания Sony зарегистрировала необычный патент, открывающий дополнительные возможности для зрителей онлайн-матчей. Об этом 22 октября сообщает «Игромания».

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Новая функция позволит зрителям голосовать за удаление из игры неугодных им участников. Для того, чтобы геймера исключили из матча, против него должны проголосовать хотя бы 60% наблюдателей.

Помимо этого, игрокам можно будет отправлять сообщения, мотивирующие их играть лучше. В процессе голосования будет учитываться статус зрителей — это должно помочь избежать спланированных провокаций.