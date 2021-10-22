Самара, 22 октября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Бывшую сотрудницу управления по вопросам миграции заподозрили в получении взятки в Самаре. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По версии следствия, фигурантка уголовного дела, занимая должность старшего инспектора отдела по вопросам гражданства управления по вопросам миграции, получила от местного жителя 30 тысяч рублей за совершение заведомо незаконных действий.

«Денежное вознаграждение предназначалось за оказание содействия в ускорении процесса получения иностранными гражданами государственных услуг, а именно за прием заявлений на получение вида на жительство и разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации в нарушение порядка электронной очереди», — говорится в сообщении пресс-службы

В материалах дела указано, что деньги перечислялись на расчетный счет, который был открыт на имя дочери подозреваемой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре подозреваемую в мошенничестве ректора вуза отстранили от работы.