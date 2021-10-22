Москва, 22 октября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Условия программы «Дальневосточная ипотека» скорректированы правительством РФ, сообщил 22 октября премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Правительство скорректировало условия программы «Дальневосточная ипотека», — сказал Мишустин. — Теперь молодые семьи, проживающие в моногородах, смогут приобретать жильё на выгодных условиях не только в новостройках, но и на вторичном рынке».

Премьер-министр считает, что изменение особенно важно для жителей тех малонаселённых территорий, где не возводятся новые дома.

Также правительство расширило программу льготной ипотеки — она будет распространятся и на индивидуальные дома.