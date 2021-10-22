Набережные Челны, Татарстан, 22 октября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Камский автозавод готовит к премьере удешевленную версию флагманского тягача «КамАЗ-54 901» с кабиной K5. Об этом сообщает портал Drom.

Пресс-служба КамАЗа КАМАЗ-54901

Кабина новинки унифицирована с кабиной немецкого автомобиля Mercedes-Benz Actros.

Машина стала дешевле за счёт ряда изменений, среди которых ликвидация верхней спальной полки. После переработки крыша кабины стала немного ниже.

Из технических переработок стоит отметить менее мощный турбированный дизельный мотор Р6, разработанный совместно со специалистами немецкой компании Liebherr. Производительность двигателя снизилась с 450 до 380−400 л. с.

Первый серийный бюджетный тягач сойдёт с заводского конвейера в 2022 году. Он будет дешевле базового варианта на 15−20%, который стоит от 8 млн рублей.

Ранее на форуме «Транспорт Урала» в Уфе была представлена газодизельная версия тягача «КамАЗ-54 901». В движение машину приводит 450-сильный мотор Р6, который работает в двухтопливном режиме на основе смеси дизеля и компримированного природного газа (КПГ).

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