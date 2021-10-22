Ковров, Владимирская область, 22 октября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Памятную доску первому командиру отряда Смер«1-й танковой армии Виктору Филиппову открыли в городе Коврове Владимирской области. Памятный знак открыли на территории 467-го окружного учебного центра Западного военного округа. Открыл памятную доску правнук Филиппова — Борис Никольский. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Наша победа

«Гвардии полковник Филиппов прошел очень длинный и неимоверно трудный боевой путь. С начала Великой Отечественной войны и до самого ее победного конца участвовал в боях. Неоднократно бывал в окружениях, но, благодаря мужеству и смелости, сумел сохранить подчиненный личный состав», — сказал на торжественной церемонии открытия военный комиссар Владимирской области генерал-майор Олег Кувшинов.

Под руководством Филиппова было разоблачено несколько вражеских резидентур, первый руководитель отряда участвовал в подготовке и переброске разведывательно-диверсионных групп в тыл врага.

Филиппов родился 3 ноября 1906 года в деревне Коробково Муромского района Горьковской области, в 1923 году окончил 5 классов школы и пошёл работать сначала чернорабочим на фабрике «Красный луч», затем котельщиком на Муромском паровозоремонтном заводе имени Дзержинского. В августе 1930 года был направлен на работу в органы НКВД (ОГПУ). Начало войны встретил в должности начальника особого отдела НКВД 37-й стрелковой дивизии Брянского фронта.

30 января 1943 года на Северо-Западном фронте в районе города Осташкова была сформирована 1-я танковая армия, и Филиппов стал первым начальником отдела военной контрразведки СМЕРШ объединения.

Филиппов награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Кутузова 2-й степени, знаком «Заслуженный работник НКВД», а также медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За оборону Москвы», «За взятие Берлина» и «За освобождение Варшавы».