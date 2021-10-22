Пекин, 22 октября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Нынешние отношения Китая и России не являются союзническими, а превосходят их по своей глубине. Об этом 22 октября в ходе регулярного брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

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«Китай и Россия не являются союзниками, мы выше, чем союзники, — отметил он. — Нужно открываться, а не закрываться, сотрудничать, а не противостоять друг другу».

Дипломат напомнил, что в этом году исполнилось 20 лет со дня подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и добавил, что Китай «высоко ценит заявление президента Путина на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» по оценке российско-китайских отношений».

«Цель двух стран заключается в развитии долгосрочных, дружественных, взаимовыгодных двусторонних отношений на основе принципов неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности их связей против третьих стран», — указал Вэньбинь.

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Представитель китайского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Китай «намерен следовать общим путём со всеми членами международного сообщества, включая Россию».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин дружат не против кого-то, а в интересах друг друга, и, в отличие от Североатлантического альянса, не создают военного блока и не имеют такой цели.