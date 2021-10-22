Варшава, , 14:18 — REGNUM 22 октября вице-министр иностранных дел Польши Петр Вавжик провел пресс-конференцию, в рамках которой раскритиковал Европейский парламент за принятую его депутатами резолюцию по конфликту Польши и руководства Евросоюза. Об этом сообщает Polskie Radio.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, дипломат подчеркнул, что данные резолюции «не обязательны для исполнения ни Польшей, ни Еврокомиссией».

«Такие резолюции являются исключительно выражением взглядов евродепутатов, и не имеют какой-то юридической силы. При этом, они снижают престиж Европарламента и наносят ущерб Евросоюзу», — считает Вавжик.

Напомним, 21 октября Европарламент принял резолюцию с критикой Конституционного суда Польши, который 7 октября подтвердил верховенство польской Конституции над законодательством ЕС. В ответ на это депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию приостановить выплаты Польше средств из бюджета Евросоюза, в частности, из Европейского фонда восстановления.