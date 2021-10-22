Варшава, 22 октября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. 22 октября вице-министр иностранных дел Польши Петр Вавжик провел пресс-конференцию, в рамках которой раскритиковал Европейский парламент за принятую его депутатами резолюцию по конфликту Польши и руководства Евросоюза. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Так, дипломат подчеркнул, что данные резолюции «не обязательны для исполнения ни Польшей, ни Еврокомиссией».

«Такие резолюции являются исключительно выражением взглядов евродепутатов, и не имеют какой-то юридической силы. При этом, они снижают престиж Европарламента и наносят ущерб Евросоюзу», — считает Вавжик.

Напомним, 21 октября Европарламент принял резолюцию с критикой Конституционного суда Польши, который 7 октября подтвердил верховенство польской Конституции над законодательством ЕС. В ответ на это депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию приостановить выплаты Польше средств из бюджета Евросоюза, в частности, из Европейского фонда восстановления.