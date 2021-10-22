Нижний Новгород, 22 октября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 22 октября выявили 749 новых случаев заражения коронавирусом. Это очередной максимальный прирост зараженных за время эпидемии. Накануне сообщалось о 737 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 184 166 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 547 человек, всего выздоровели с начала пандемии 166 062 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 37 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 7362 человек. Накануне сообщалось о 40 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 10 742 человека.

По состоянию на 22 октября в регионе проведено 3 951 083 теста для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 16 054 нижегородца. Охват населения тестированием вырос по сравнению с предыдущей неделей до показателя 449,6.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 1,04. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда также увеличился, на 22 октября остаются свободными 17% коек в ковид-центрах.